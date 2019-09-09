عاجل

بلدية #طرابلس: تحذر من تلوث مياه الأبار المنزلية بمياه الصرف الصحي. #ليبيا #ال

تم النشر منذُ 18 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

بلدية #طرابلس: تحذر من تلوث مياه الأبار المنزلية بمياه الصرف الصحي. #ليبيا #المرصد

#Tripoli Municipality: warns against the contamination of home wells water with water. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • البوابات العسكرية بالاجهزة وسيارات المصفحة / الحافلات والسيارات المشتبه بهم – سوق الثلاث – حتى نهاية طريق المطار ، وارسال فنيين الصيانة لمراكزهم – لحماية ممتلكات الدولة من اي عملية تخريب .

    رد

  • الامن العام الهيءة العامة للأوقاف – الصيانة مياه المساجد – وجند لهم محضرون .
    خلي المريض الي يبي آبار بدر يرفعوه لمثواه الأخير ….

    رد