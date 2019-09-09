بلدية #طرابلس: تحذر من تلوث مياه الأبار المنزلية بمياه الصرف الصحي. #ليبيا #ال

#Tripoli Municipality: warns against the contamination of home wells water with water. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
#Tripoli Municipality: warns against the contamination of home wells water with water. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
البوابات العسكرية بالاجهزة وسيارات المصفحة / الحافلات والسيارات المشتبه بهم – سوق الثلاث – حتى نهاية طريق المطار ، وارسال فنيين الصيانة لمراكزهم – لحماية ممتلكات الدولة من اي عملية تخريب .
الامن العام الهيءة العامة للأوقاف – الصيانة مياه المساجد – وجند لهم محضرون .
خلي المريض الي يبي آبار بدر يرفعوه لمثواه الأخير ….
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