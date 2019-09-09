ليبيا_الآن| بنغازي تحتضن أول سباق مشي للسيدات . . . نظمت مؤسسة الأربعين وبر…

#ليبيا_الآن| بنغازي تحتضن أول سباق مشي للسيدات

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نظمت مؤسسة الأربعين وبرعاية من شركة ليبيانا حدثا رياضيا يقام للمرة الأولى في ليبيا وهو سباق المشي للسيدات والذي احتضنه منتزه بنغازي.

شهد الحدث الرياضي النسائي مشاركة كبيرة وصل لأكثر من ألف متسابقة وحتى تذاكر الحدث نفدت قبل أيام من انطلاقه في أغلب النقاط التي خصصها المنظمون لبيعها.

وفي ختام السباق وزعت الهدايا والجوائز على الفائزين، إذ إن الفكرة من إقامة هذا النشاط الرياضي هو ترسيخ ثقافة الرياضة النسائية والتي لها العديد من الفوائد للمرأة خاصة لكبار السن.