ليبيا_الآن| سلاح الجو: عشرات الضربات على التشكيلات مسلحة . . . كثف سلاح الج…

#ليبيا_الآن| سلاح الجو: عشرات الضربات على التشكيلات مسلحة

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كثف سلاح الجو التابع للقيادة العامة طلعاته الجوية وضرباته لأهداف تتبع التشكيلات المسلحة في ليلة اختلفت عن الليالي السابقة.

وشن سلاح الجو التابع للقيادة العامة على غير عادته، غارات جوية مكثفة وطلعات استطلاعية فوق سماء العاصمة في إثبات جديد لتصريحات آمر غرفة العمليات اللواء محمد المنفور بأن طائرات سلاح الجو هي من تتسيد سماء العاصمة.

ووجهت الطائرات التي تقلع من قاعدة براك الشاطئ وقاعدة الوطية الجوية ضربات إلى مواقع في محيط مطار طرابلس، وفي مواقع بمحور عين زارة، وأهداف عسكرية بمنطقة صلاح الدين في قلب طرابلس، وأهداف أخرى في مدينة غريان.