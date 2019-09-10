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#ليبيا_الآن| “كمية ضخمة” من المخدرات بيد “أمن شحات” . . . تمكنت تحريات مكافح…

تم النشر منذُ 45 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| “كمية ضخمة” من المخدرات بيد “أمن شحات”
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تمكنت تحريات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ببلدية شحات من ضبط ومصادرة 50 كليو غراما من المواد المخدرة نوع (حشيش) تقدر قيمتها بنحو ربع مليون دينار ليبي.

رئيس مكافحة المخدرات بشحات العقيد سعد صالح قال إن تحريات مكافحة المخدرات تمكنت من ضبط الكمية بضواحي بلدية شحات بعد تأكيد المعلومات التي تفيد بمحاولة بعض الخارجين عن القانون تهريب شحنة من المواد المخدرة مرورا بحدود البلدية، مضيفا أن القضية أحيلت للنيابة العامة بعد إتمام الضبط وجمع الاستدلال.

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