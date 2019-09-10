ليبيا_الآن| السراج يشيد بمشروع الدستور . . . عقد رئيس المجلس الرئاسي فائز …

#ليبيا_الآن| السراج يشيد بمشروع الدستور

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عقد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في إطار ما أسماه بـ”لقاءات التشاور الوطني” مع فعاليات المجتمع.

ورحّب السراج، وفق مكتبه الإعلامي، بمسودة مشروع الدستور الذي أقر بـ”إجراءات صحيحة وبرؤية وطنية”، وقال “إن هذه الوثيقة ستكون القانون الأعلى للدولة إذا ما أقرها الشعب من خلال الاستفتاء”.

ورفض السراج الانتقادات التي توجه لمشروع الدستور، وأكد أن “المنتقدين لم يأخذوا في الاعتبار حرص الهيئة على التوافق بين مختلف المناطق والفئات والتوجهات، وبعض النقد كان مسيساً، وآخر كان مبعثه خوف بعض الشرائح من مواد تعيق توليها لمناصب بعينها، كما أن هناك فئة اعترضت دون أن تقرأه”.