رغم نفى البعثة الأممية.. الرعيض يعيد تدوير تصريح محرف للمبعوث الأممي. #ليبيا #

Despite the un mission denied.. the countries is recycling a character statement for the United Nations Envoy. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Despite the un mission denied.. the countries is recycling a character statement for the United Nations Envoy. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
واحد مهبول او محشش مثل الخوان المغيبين عن الواقع يكذبون ويكذبون حتى يسخر منهم الاخرون اذا لم تستحى فافعل ما شئت اذا كانوا يكذبون على الله ويسئون للاسلام فماذا تتوقع منهم فيهم ابوجهل وابولهب وعبدالله ابن سلول وهذا هبل يقولون في حزب الخوان حزب الهبالة والبلهاء الذى يضم الاغبياء من شر ما خلق تهبيل تهبيل اعلوا هبل اعلوا صوان عموما هذا المهبول مكانه محجوز في الزفة السودانى بسيارات نقل الحيوانات لسجن ابوسليم سيارة رقم 1 خلف دبرز وامام الشاطر
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