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رغم نفى البعثة الأممية.. الرعيض يعيد تدوير تصريح محرف للمبعوث الأممي. #ليبيا #

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

رغم نفى البعثة الأممية.. الرعيض يعيد تدوير تصريح محرف للمبعوث الأممي. #ليبيا #المرصد

Despite the un mission denied.. the countries is recycling a character statement for the United Nations Envoy. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • واحد مهبول او محشش مثل الخوان المغيبين عن الواقع يكذبون ويكذبون حتى يسخر منهم الاخرون اذا لم تستحى فافعل ما شئت اذا كانوا يكذبون على الله ويسئون للاسلام فماذا تتوقع منهم فيهم ابوجهل وابولهب وعبدالله ابن سلول وهذا هبل يقولون في حزب الخوان حزب الهبالة والبلهاء الذى يضم الاغبياء من شر ما خلق تهبيل تهبيل اعلوا هبل اعلوا صوان عموما هذا المهبول مكانه محجوز في الزفة السودانى بسيارات نقل الحيوانات لسجن ابوسليم سيارة رقم 1 خلف دبرز وامام الشاطر

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