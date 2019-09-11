عاجل

امغيب: المجتمع الدولي أجمع على شرعية الجيش في محاربة الإرهاب والمليشيات. #ليبي

تم النشر منذُ 59 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

امغيب: المجتمع الدولي أجمع على شرعية الجيش في محاربة الإرهاب والمليشيات. #ليبيا #المرصد

Sunset: the entire international community on the legitimacy of the army in the fight against terrorism and militias. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • قائد الجيش الوطنى نال ثقة نواب الشعب واقسم امام نوابه على احترام القانون وسيادة البلاد بينما السراج قدم على مركب ايطالى ونال ثقة الانقلابية موزه وبغلها عرفيا اردوغان وبمباركة الخوان الكارهين للاوطان ولم يقسم امام احد على اخترام القانون ولا سيادة البلاد وضع لا بوجد فى اى بلد الى فى قطرائيل الدولة الانقلابية حمد قلب ابوه خليفة بمساعدة موزه التى زخلقته بعد ذلك ليسلم الامارة لابنها متخطيا اخوه الاكبر جوعان المتخلف عقليا وبغل مثل حمد من اكل المبكبكة

    رد