امغيب: المجتمع الدولي أجمع على شرعية الجيش في محاربة الإرهاب والمليشيات. #ليبي

Sunset: the entire international community on the legitimacy of the army in the fight against terrorism and militias. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Sunset: the entire international community on the legitimacy of the army in the fight against terrorism and militias. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
قائد الجيش الوطنى نال ثقة نواب الشعب واقسم امام نوابه على احترام القانون وسيادة البلاد بينما السراج قدم على مركب ايطالى ونال ثقة الانقلابية موزه وبغلها عرفيا اردوغان وبمباركة الخوان الكارهين للاوطان ولم يقسم امام احد على اخترام القانون ولا سيادة البلاد وضع لا بوجد فى اى بلد الى فى قطرائيل الدولة الانقلابية حمد قلب ابوه خليفة بمساعدة موزه التى زخلقته بعد ذلك ليسلم الامارة لابنها متخطيا اخوه الاكبر جوعان المتخلف عقليا وبغل مثل حمد من اكل المبكبكة
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