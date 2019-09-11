ليبيا_الآن| حميدا ينتقد قرار فرض رسوم على الشاحنات المصرية . . . صرح سالم ح…

#ليبيا_الآن| حميدا ينتقد قرار فرض رسوم على الشاحنات المصرية

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صرح سالم حميدا رئيس قسم البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي البيضاء أن قرار وزير الداخلية رقم 198 لسنة 2019 بشأن فرض رسوم على دخول الشاحنات والأفراد المصريين إلى ليبيا غير مدروس ولا يصب في خانة المعاملة بالمثل، حيث إن من يتحمل آثار هذا القرار في النهاية هو المواطن الليبي.

وأشار أحميدة أن عبور الليبيين إلى مصر غالباً ما يكون بغرض السياحة والعلاج والدراسة في حين غالبية المصريين القادمين إلى ليبيا يأتون بغرض العمل وتسويق السلع المصرية التي تغطي شرق ليبيا، لافتاً إلى أن فرض الرسوم من الطبيعي أن ينقل هذا العبء إلى المواطن الليبي من خلال زيادة أسعار السلع والخدمات من التجار وموردي السلع في ظل عدم وجود رقابة على الأسعار أو وجود سلع محلية منافسة.

واستدل أحميدة إلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا التي فرضت رسوم على العمالة في ليبيا مما انعكس على ارتفاع أسعار الخدمات المقدمة من تلك العمالة وتحمل المواطن آثار ذلك القرار.