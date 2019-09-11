ليبيا_الآن| مصرف الجمهورية يُخفض سقف السحب بفرع تاجوراء . . . خفض فرع مصرف …

#ليبيا_الآن| مصرف الجمهورية يُخفض سقف السحب بفرع تاجوراء

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خفض فرع مصرف الجمهورية تاجوراء الوسط سقف السحب إلى 3 آلاف دينار ابتداء من اليوم، وشددت إدارة المصرف على كافة العملاء بضرورة إحضار إثبات هوية لكل من لا يملك دفتر صكوك.

وكانت إدارة الفرع قد أعلنت في الثلاثين من أغسطس الماضي عن قيمة سقف السحب عند 5 آلاف دينار أي بقيمة خفض قدرها 2000 دينار.

وتشهد المصارف التجارية في عموم ليبيا حالة تحسن جزئية على مستوى السيولة النقدية بعد تنفيذ قرار مخصصات أرباب الأسر ابتداء من العشرين من أغسطس الماضي، الأمر الذي دفع ببعض المواطنين لإيداع مبالغ مالية في حساباتهم لتغطية قيمة النقد الأجنبي.