ليبيا_الآن| ليبيا بعيون المرشحين للرئاسة التونسية . . . تباينت وجهات نظر ال…

#ليبيا_الآن| ليبيا بعيون المرشحين للرئاسة التونسية

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تباينت وجهات نظر المرشحين للرئاسة التونسية عبر المناظرات الثلاثة التي شهدتها تونس على مدى ثلاثة أيام متتالية.

ستة وعشرون مرشحا يتسابقون في ماراثون الوصول إلى قصر قرطاج لرئاسة تونس ضمن انتخابات مبكرة إثر رحيل الباجي قايد السبسي. في مناظرة تلفزيونية التقى المتنافسون على مدار أيام حاول فيها كل مرشح إقناع الناخبين ببرنامجه السياسي.

ضمن محاور المناظرات الثلاثة كانت الحالة الليبية الراهنة حاضرة فتحدث المرشحون عن الأزمة الليبية وآلية تقريب وجهات النظر لإطفاء نار الحرب.