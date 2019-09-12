ليبيا_الآن| انخفاض ملحوظ لسعر الدولار واليورو في ليبيا . . . انخفضت أسعار …

#ليبيا_الآن| انخفاض ملحوظ لسعر الدولار واليورو في ليبيا

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انخفضت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي، في السوق السوداء للعملات الأجنبية، مساء أمس الاربعاء.

وتداول التجار الدولار بـ 4.23 دنانير ليفقد من قيمته السابقة 5 قروش، أما اليورو فكان سعر بيعه عند 4.66 دنانير ليفقد من قيمته السابقة 3 قروش. وتم بيع غرام الذهب كسر عيار 18 بـ 155 دينار ليفقد دينارين من قيمة بيعه السابقة في السوق.

وشملت موجة الانخفاضات، العملات العربية والأجنبية، منها الليرة التي تراجعت أمام الدينار عند إغلاق السوق أمس بقرشين، وتم تداوله في سوق المشير بطرابلس بـ 0.73 قرشا لليرة.