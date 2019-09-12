#ليبيا_الآن| مفوضية مرزق تعلن إطلاق غرفة طوارئ للإغاثة والمساعدات الإنسانية

.

.

.

أعلنت مفوضية مرزق للكشافة والمرشدات، عن استعداداتها هذه الأيام لإطلاق غرفة طوارئ للإغاثة والمساعدات الإنسانية بالمدينة.

وأوضحت المفوضية، أن هذه الاستعدادات، تأتي لمساعدة النازحين والمتضررين، من الأحداث الأخيرة، وتتضمن في مرحلتها الأولى فتح باب التبرعات في الأماكن المخصصة التي سيكشف عنها لاحقاً.

وأشارت مفوضية مرزق، أن هذه التبرعات سيتم من خلالها، توفير احتياجات الأسر النازحة وتخفيف المعاناة عن أهالي المدينة وذويهم، ولدعمهم والوقوف معهم.