ليبيا_الآن I “مالية الوفاق” تُناقش ميزانية 2020 . . . بحث وزير المالية المف…

#ليبيا_الآن I “مالية الوفاق” تُناقش ميزانية 2020

.

.

.

بحث وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق، فرج بومطاري خلال يومي الثلاثاء والأربعاء تقديرات ميزانية عام ألفين وعشرين (2020) مع مسؤولي 11 جهة ممولة من الخزانة العامة .

ومن أبرز هذه الجهات وزارة الدفاع والهيئة العامة لصندوق الضمان الاجتماعي بالاضافة لصندوق دعم الزواج ومركز المعلومات والتوثيق بوزارة الشؤون الاجتماعية.

وكان ديوان المحاسبة قد شدد في منشور له على كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة على ضرورة موافاة وزارة المالية بتقديرات الميزانية العامة حسب القوانين واللوائح المنظمة.

ونوه ديوان المحاسبة بضرورة أن تكون الميزانية التقديرية التي ستقدمها الجهات المعنية واقعية ومشمولة بالشروط والضوابط المهنية.