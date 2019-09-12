#ليبيا_الآن I ترحيل عشرات المهاجرين النيجريين من ليبيا

.

.

.

وصل 158 مهاجرا نيجيريا بينهم 8 نساء حوامل إلى بلادهم قادمين من ليبيا، في إطار برنامج الإعادة الجماعية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، والذي انطلق عام 2017.

واُعيد المُهاجرون على متن طائرة مُستأجرة من شركة البراق، وهبطت في مطار Cargo Wing of MMIA، وكان في استقبالهم عناصر الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ (NEMA).

وقال رئيس المكتب الإقليمي لـ NEMA Lagos ، إدريس أبو بكر محمد، إن دفعة المهاجرين غير القانونيين تضمنت 56 امرأة بالغة و3 طفلات و 5 رُضّع، إضافة إلى 84 ذكراً بالغاً، و10 أطفال ذكور.

وكان من بين المُهاجرات النيجيريات العائدات إلى بلادهم 8 حوامل، بحاجة إلى تلقي الرعاية الطبية.