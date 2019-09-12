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المنقوش: بالسيطرة على العربان أصبحنا على مشارف #ترهونة وسنتمكن من دخولها. #ليب

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المنقوش: بالسيطرة على العربان أصبحنا على مشارف #ترهونة وسنتمكن من دخولها. #ليبيا #المرصد

Plaid: by taking control of the ạlʿrbạn we are on the outskirts of #tarhuna and we will be able to enter it. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • الملاحظ ان الخوان المفلسين يقلبون الحقائق فما عندهم من مساوئ وانكسارات ينسبوها لمن يحاربهم وما لدى الجيش الوطنى من امتيازات وانتصارات ينسبوها لنفسهم ولكن من سوء حظهم ان الحقائق على الارض تفضح اكاذيبهم وتكذيب الامم المتحدة لاعلامهم الكاذب عار عليهم والمضحك ان المعتوه الخرفان الصادق الغريانى وان كان اسمه ايضا اكذوبة لانه كاذب دائما فالكل يعرف ان قناتهم المسعورة تبث من ارض الدعارة فى اسطنبول بتركيا التى تربطها علاقات اقتصادية وعسكرية متميزة مع اسرائيل وان من يمول قناته هى قطرائيل ويشرف على هذه القناة وغيرها من القنوات المدعومة من قطر الاسرائيلى الجنسية ويعيش فى قطر عزمى بشارة عضو الكنيست الصهيونى ومع ذلك يتهم التحالف العربى المعادى لقطر ومشروعها الصهيونى لتفتيت المنطقة وهدم جبوشها الوطنية بانهم ينفذوا المشروع الصهيونى رغم ان الامارات التى يقول عنها ذلك لا تربطها علاقات باسرائيل بينما قطر لها علاقات متميزة مع اسرائيل وتلعب الاندية الاسرائيلية على ملاعبها ومع ذلك يمدح هذا الحقير قطر وتركيا ولو كان عنده ذرة رجولة يطلب من اردوغان قطع العلاقات مع اسرائيل ويشوف النتيجة اقل شئ يقطعوا رقبته وهو لن يفعل ذلك طبعا مع اولياء نعمته من بنى صهيون ولا ختى يطالب باغلاق بيوت الدعارة الموجودة حول قناة التناصح فهى مورد رزق لحبيبه اردوغان من عرق الداعرات تجاهد معه بثديها وفرجها من اجل دعم سلطان الدعارة ومفتى ضال يزين طريق الشيطان ولا يخشى الله عز وجل فهو مغيب عن الواقع

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