المنقوش: بالسيطرة على العربان أصبحنا على مشارف #ترهونة وسنتمكن من دخولها. #ليب

Plaid: by taking control of the ạlʿrbạn we are on the outskirts of #tarhuna and we will be able to enter it. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Plaid: by taking control of the ạlʿrbạn we are on the outskirts of #tarhuna and we will be able to enter it. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
الملاحظ ان الخوان المفلسين يقلبون الحقائق فما عندهم من مساوئ وانكسارات ينسبوها لمن يحاربهم وما لدى الجيش الوطنى من امتيازات وانتصارات ينسبوها لنفسهم ولكن من سوء حظهم ان الحقائق على الارض تفضح اكاذيبهم وتكذيب الامم المتحدة لاعلامهم الكاذب عار عليهم والمضحك ان المعتوه الخرفان الصادق الغريانى وان كان اسمه ايضا اكذوبة لانه كاذب دائما فالكل يعرف ان قناتهم المسعورة تبث من ارض الدعارة فى اسطنبول بتركيا التى تربطها علاقات اقتصادية وعسكرية متميزة مع اسرائيل وان من يمول قناته هى قطرائيل ويشرف على هذه القناة وغيرها من القنوات المدعومة من قطر الاسرائيلى الجنسية ويعيش فى قطر عزمى بشارة عضو الكنيست الصهيونى ومع ذلك يتهم التحالف العربى المعادى لقطر ومشروعها الصهيونى لتفتيت المنطقة وهدم جبوشها الوطنية بانهم ينفذوا المشروع الصهيونى رغم ان الامارات التى يقول عنها ذلك لا تربطها علاقات باسرائيل بينما قطر لها علاقات متميزة مع اسرائيل وتلعب الاندية الاسرائيلية على ملاعبها ومع ذلك يمدح هذا الحقير قطر وتركيا ولو كان عنده ذرة رجولة يطلب من اردوغان قطع العلاقات مع اسرائيل ويشوف النتيجة اقل شئ يقطعوا رقبته وهو لن يفعل ذلك طبعا مع اولياء نعمته من بنى صهيون ولا ختى يطالب باغلاق بيوت الدعارة الموجودة حول قناة التناصح فهى مورد رزق لحبيبه اردوغان من عرق الداعرات تجاهد معه بثديها وفرجها من اجل دعم سلطان الدعارة ومفتى ضال يزين طريق الشيطان ولا يخشى الله عز وجل فهو مغيب عن الواقع
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