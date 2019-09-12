مراسلنا في هون عن غرفة العمليات : الدفاعات الجوية تصدت شمال غرب قاعدة الجفرة الجوية لطائرة تركية مسيرة حاولت الإغارة على القاعدة دون خسارة ونطمئن الأهالي إلى أن صوت الإنفجارين الذين سُمعا بأجواء المنطقة ناجمة عن أصوات مجهود الدفاعات الجوية.