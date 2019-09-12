مراسلنا في هون عن غرفة العمليات : الدفاعات الجوية تصدت شمال غرب قاعدة الجفرة الجوية لطائرة تركية مسيرة حاولت الإغارة على القاعدة دون خسارة ونطمئن الأهالي إلى أن صوت الإنفجارين الذين سُمعا بأجواء المنطقة ناجمة عن أصوات مجهود الدفاعات الجوية.
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اتمنى ان يكون رد الجيش الوطنى رادعا للمصاريت بضرب برج المراقبة بمطار مصراطة ورافعات ميناء مصراطة لعزل المدينة جوا وبحرا فالخوان لا يردعم الا القوة الغاشمة كما فعلت مصر فى سيناء هل سمعتم عن ارهابى واحد تحرك هناك منذ شهر طبعا كذلك يجب ان لا يغمض المصاريت عينهم من الرعب وكفاية حنية من الجيش فلا مجال للايدى الناعمة بل اليد الباطشة
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