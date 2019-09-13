ليبيا_الآن| سلاح الجو يقصف الكلية الجوية بمصراتة . . . ذكرت شعبة الإعلام ال…

#ليبيا_الآن| سلاح الجو يقصف الكلية الجوية بمصراتة

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ذكرت شعبة الإعلام الحربي أن “سلاح الجو التابع للجيش الوطني قصف صباح اليوم الخميس الكلية الجوية بمدينة مصراتة التي انطلقت منها عدد 3 طائرات تركية مُسيرة تم إسقاطها جميعاً دون أن تتمكن من تحقيق أهدافها” .

وأضافت الشعبة في نبأها المنشور على صفحتها الرسمية أن القصف أسفر عن ” تدمير كل ثكنات الطائرات التركية المُسيرة التي تم إعادة تشييدها من جديد”.

وكررت الشعبة في منشورها الأخير تأكيد القيادة العامة للجيش الوطني على أن “منطقة العمليات بأكملها تحت مراقبة وسيطرة سلاح جو القوات المسلحة الليبية” .