#ليبيا_الآن| محاولة لاستهداف قاعدة الجفرة وتحشيد نحو سرت

.

.

.

أفاد مصدر لـ 218 عن سماع دوي 3 ضربات جوية في اتجاه قاعدة الجفرة الجوية مع وجود انتشار أمني في تقاطعات الشوارع بمدينة هون ومداخلها فيما لم تؤكد أية جهات رسمية بعد، نقاط الضربات الجوية على وجه التحديد وما أسفرت عنه .

وتواترت أخبار أخرى عن تشكيلات مسلحة تتبع الوفاق تتجه إلى سرت، وقالت أحد منصات التواصل الاجتماعي المحسوبة على الجيش الوطني إن سيارات مسلحة تابعة لتشكيلات مدينة مصراتة وهي كتيبة حطين/ السرية 88 والتي قوامها 100 آلية قد دخلت نطاق الحدود الإدارية لمدينة سرت .. ورجح ذات المصدر إن الوجهة إحدى المنطقتين الحيويتين ، الجفرة أو الموانىء النفطية .

يشار إلى أن هذه التحركات تأتي ضمن أكثر من مناورة تقوم بها قوات الوفاق لتشتيت المجهود الرئيسي لقوات الجيش الوطني من ضرب العربان للالتفاف حول ترهونة وفي نفس السياق محاولة الاقتراب من الجفرة والهلال النفطي لقطع طرق امدادت الجيش الوطني الذي يواصل معركته لدخول العاصمة.