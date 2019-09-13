ليبيا_الآن| قائمة المنتخب الليبي لمواجهة تونس . . . أعلن الإتحاد الليبي لكر…

#ليبيا_الآن| قائمة المنتخب الليبي لمواجهة تونس

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أعلن الإتحاد الليبي لكرة القدم قائمة المنتخب الوطني الليبي للاعبين المحليين المستدعاة لمباراة الذهاب مع المنتخب التونسي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا للاعبين المحليين 2020.

وضمت القائمة 22 وعشرين لاعباً ينتمون إلى 6 أندية هي: الاتحاد – الأهلي بنغازي – النصر – المدينة – السويحلي – أبوسليم.

وقال مصدر إن هذه القائمة لخوض مباراة الذهاب التي ستقام في الجارة تونس بينما يُتوقع أن تُلعب مباراة الاياب في المغرب حسب الأخبار المتسربة من أروقة اتحاد الكرة الليبي ويأتي اختيار المغرب ذلك ضمن الاتفاقية التي وقعت مع الاتحاد المغربي.

ويضيف المصدر أن “الدامجة” اعتمد في اختياراته لأسماء القائمة على أغلب اللاعبين الجاهزين مع أنديتهم المحلية التي تواصل تدريباتها استعدادا للمشاركات القارية والعربية .