ليبيا_الآن| الجيش يقصف قوّة حاولت الاقتراب من الهلال النفطي . . . أكد مدير …

#ليبيا_الآن| الجيش يقصف قوّة حاولت الاقتراب من الهلال النفطي

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أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني العميد خالد المحجوب أن ضربات دقيقة للجيش الوطني كبّدت القوة البرية التابعة لقوات الوفاق والتي تجهزت بخليط من المرتزقة والعصابات الإجرامية وحاولت التقدم نحو الجفرة والهلال النفطي، خسائر كبيرة.

وأوضح المحجوب أنه تم استهداف عدد من المواقع التي يخرج منها الطيران التركي المسير في الكلية الجوية مصراتة مشيرا إلى أن سلاح الجو وغرف العمليات ترصد كل حركة وتضرب في الوقت المناسب بكل قوة أي أهداف ثابتة ومتحركة بإصابات مركزة ودقيقة على امتداد محاور القتال.