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كرموس: كل اللقاءات الدولية السابقة بشأن #ليبيا كانت تسعى لعسكرة الدولة. #المرص

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

كرموس: كل اللقاءات الدولية السابقة بشأن #ليبيا كانت تسعى لعسكرة الدولة. #المرصد

Krmws: all previous international meetings on #Libya have been seeking the state. #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • خيبك الله غبى ابن غبى ابن كلبة اخوانية فهل سيطرة مليشيات مسلحة والاستعانة بقوات من تركيا يمثل دولة مدنية وعلى اساس ان قطر التى تمول الفوضى بلد ديمقراطى وليس انقلابى ابا عن جد ومجرد دمية لخدمة الصهيونية وتسعى لجعل ليبيا عزبة لموزة تستعبد الشعب الليبى عن طريق الخوان ايها التيس الميبون انظر الى السودان دولة مدنية باعتراف العالم كله يقودها قائد الجيش الفريق الاول البرهان وكذلك سيكون الحال فى ليبيا دولة مدنية يقودها المشير خليفة حفتر مع المخلصين الوطنيين من المدنيين بعد سحق الخوان مثل مصر والسودان والمؤتمرات الدولية ما هى الا وسيلة لكسب الوقت حتى يتمكن الجيش الوطنى من تحرير طرابلس واقامة فرح ليبيا وزفة للخوان للسجون انتهى الدرس ياغبى

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