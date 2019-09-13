كرموس: كل اللقاءات الدولية السابقة بشأن #ليبيا كانت تسعى لعسكرة الدولة. #المرص

Krmws: all previous international meetings on #Libya have been seeking the state. #Observatory
Translated from Arabic
Krmws: all previous international meetings on #Libya have been seeking the state. #Observatory
Translated from Arabic
خيبك الله غبى ابن غبى ابن كلبة اخوانية فهل سيطرة مليشيات مسلحة والاستعانة بقوات من تركيا يمثل دولة مدنية وعلى اساس ان قطر التى تمول الفوضى بلد ديمقراطى وليس انقلابى ابا عن جد ومجرد دمية لخدمة الصهيونية وتسعى لجعل ليبيا عزبة لموزة تستعبد الشعب الليبى عن طريق الخوان ايها التيس الميبون انظر الى السودان دولة مدنية باعتراف العالم كله يقودها قائد الجيش الفريق الاول البرهان وكذلك سيكون الحال فى ليبيا دولة مدنية يقودها المشير خليفة حفتر مع المخلصين الوطنيين من المدنيين بعد سحق الخوان مثل مصر والسودان والمؤتمرات الدولية ما هى الا وسيلة لكسب الوقت حتى يتمكن الجيش الوطنى من تحرير طرابلس واقامة فرح ليبيا وزفة للخوان للسجون انتهى الدرس ياغبى
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