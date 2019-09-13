ليبيا_الآن| اشتباكات مسلحة في طرابلس وتحركات في عدة محاور . . . شهد اليوم ا…

#ليبيا_الآن| اشتباكات مسلحة في طرابلس وتحركات في عدة محاور

.

.

.

شهد اليوم الجمعة تجدد الاشتباكات المسلحة بين الجيش الوطني ومجموعات مسلحة تابعة للوفاق في عدة محاور منها منطقة سوق الخميس امسيحل ومطار طرابلس، حيث واصل الجيش سيطرته على وسط مدينة سوق الخميس امسيحل، وكامل المطار.

فيما تشهد منطقة العزيزية وسوق السبت هدوءاً حذراً مع تحليق مكثف للطيران الحربي التابع للقوات المسلحة الذي يواصل قصف مواقع قوات الوفاق بمنطقة سيدي فرحات بين العزيزية وسوق السبت منذ أمس وصباح اليوم.

إلى ذلك أفاد مصدر عن سماع دوي 3 ضربات جوية في اتجاه قاعدة الجفرة الجوية مع وجود انتشار أمني في تقاطعات الشوارع بمدينة هون ومداخلها فيما لم تؤكد أي جهات رسمية بعد، نقاط الضربات الجوية على وجه التحديد وما أسفرت عنه .