ليبيا_الآن| اشتباكات عنيفة تُهيمن على الوضع العسكري بطرابلس . . . شهدت أغلب…

#ليبيا_الآن| اشتباكات عنيفة تُهيمن على الوضع العسكري بطرابلس

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شهدت أغلب محاور القتال يوم أمس اشتباكات وصفت بالعنيفة بين الوحدات العسكرية والمجموعات المساندة من جهة والتشكيلات المسلحة التابعة للوفاق من جهة ثانية دون تحقيق أي تقدم لمجموعات الوفاق .

محاولة جديدة من التشكيلات المسلحة للسيطرة على مواقع جديدة في محاور القتال مصحوبة بالطيران التركي الذي يخترق السماء الليبية بصورة تستفز كثيرين.

محاولة أمس جاءت تحت عنوان المرحلة الحاسمة وساعة الصفر المعلنة قبل أسبوع، فقد شنت التشكيلات مجتمعةً مع ساعات الصباح هجوماً واسعاً في كل محاور القتال ما عدا محور الطويشة الذي ظل هادئاً، لكن هذا الهجوم قوبل برد عنيف واستماتة قوية من قبل الوحدات العسكرية ومن يساندها، فاللواء 73 مشاة كشف عن مقتل العشرات وتدمير آليات عسكرية.