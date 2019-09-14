ليبيا_الآن| مجلس مشايخ ترهونة ينعي المقري والكاني . . . نعى مجلس مشايخ ترهو…

#ليبيا_الآن| مجلس مشايخ ترهونة ينعي المقري والكاني

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نعى مجلس مشايخ ترهونة في بيان له في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة “العقيد عبدالوهاب المقري آمر اللواء التاسع والقائد الميداني محسن الكاني وشقيقه عبدالعظيم الذين قضوا نحبهم إثر قصف الطيران المسير التابع لقوة الوفاق.

وبعث المشايخ عبر بيانهم نداءً إلى أبناء المدينة جاء فيه : “يا أبناء ترهونة المرابطين في محاور القتال الصمود الصمود والثبات الثبات الوطن في حاجة إليكم ، وإلى مواقف شهدائكم البطولية وإن استشهاد هؤلاء الرجال لن يزيدنا إلا ترابطا وعزيمة صلبة من أجل تحقيق النصر على معسكر الشر والفساد في ليبيا” .