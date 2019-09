مشاهير بريطانيا يروجون لشراء “الملابس المستعملة”.

متى تشتري ملابس جديدة؟ ماذا تفعل بملابسك القديمة؟ هل يمكن ان ترتدي ملابس مستعملة؟ لماذا؟

انضموا الى ميراشا في #دردشة_الآن على #راديو_الآن

British celebrities promote the purchase of “used clothes”.

When do you buy new clothes? What do you do with your old clothes? Can you wear used clothes? Why?

Join mi butterflies in #chat _ now on #radio _ now