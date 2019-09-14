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القماطي: بعد مقتل أهم قائدين لحفتر في #ترهونة هل ستسقط المدينة عسكرياً ؟. #ليب

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

القماطي: بعد مقتل أهم قائدين لحفتر في #ترهونة هل ستسقط المدينة عسكرياً ؟. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • من ثمانية سنوات ياقماطي الليبيين لم يروا الا الخطف والاغتيال والاهانة والطوابير. الجنوب محتل و يعاني والمواطن المسكين يعاني وحكومة الوفاق تمص في المال وتمون في الملشيات من مقاتلة الى كافة المسميات . المدينة التي تقول تسقط عسكريا كانت من السنة الماضية تقاتل من قبل ان ياتي الجيش للجنوب.واليوم تحكوا على حرس الحدود ياعديمين الوطنية.لو يهمكم الوطن ماكان ان يدخل الجيش للجنوب ياعبدة الدولار.نحن معنا الله وانتم معكم الاتراك.النصر ان شاء الله لنا

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