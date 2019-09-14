القماطي: بعد مقتل أهم قائدين لحفتر في #ترهونة هل ستسقط المدينة عسكرياً ؟. #ليب

القماطي: بعد مقتل أهم قائدين لحفتر في #ترهونة هل ستسقط المدينة عسكرياً ؟. #ليبيا #المرصد
القماطي: بعد مقتل أهم قائدين لحفتر في #ترهونة هل ستسقط المدينة عسكرياً ؟. #ليبيا #المرصد
My country as well
من ثمانية سنوات ياقماطي الليبيين لم يروا الا الخطف والاغتيال والاهانة والطوابير. الجنوب محتل و يعاني والمواطن المسكين يعاني وحكومة الوفاق تمص في المال وتمون في الملشيات من مقاتلة الى كافة المسميات . المدينة التي تقول تسقط عسكريا كانت من السنة الماضية تقاتل من قبل ان ياتي الجيش للجنوب.واليوم تحكوا على حرس الحدود ياعديمين الوطنية.لو يهمكم الوطن ماكان ان يدخل الجيش للجنوب ياعبدة الدولار.نحن معنا الله وانتم معكم الاتراك.النصر ان شاء الله لنا
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