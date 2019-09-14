ليبيا_الآن| إعادة الإعمار يشغل ليبيا وجيرانها . . . مازالت ليبيا تغازل الاس…

#ليبيا_الآن| إعادة الإعمار يشغل ليبيا وجيرانها

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مازالت ليبيا تغازل الاستثمارات الأجنبية حتى في أسوأ أحوالها الأمنية معززة ذلك بموقعها الجغرافي الاستراتيجي في البحر المتوسط واتساع رقعتها الجغرافية وشاطئها الكبير وصحرائها التي فشلت الدولة الليبية منذ أكثر من نصف قرن في الاستثمار فيها بالشكل الصحيح، ومن بعد عام 2011 باتت الدول القوية من حيث التمويل أو على صعيد العناصر البشرية تدرس الملف اللليبي باهتمام وعلى العلن.

ووفق تقديرات للبنك الدولي عام 2016 فإن إعادة إعمارة ليبيا تحتاج إلى 200 مليار دولار على أن تُصرف خلال 10 سنوات، وشجعت هذه البيانات الكثير من الدول للاستعداد لملف الإعمار في ليبيا من بينها تونس ومصر، وبات هذا واضحا بعد أن كشف رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية المصري إبراهيم عشماوي لصحيفة العرب أن بلاده دشنت 10 مناطق لوجستية في منطقة السلوم لتعزيز الصادرات المصرية إلى ليبيا استعدادا لمرحلة الإعمار المنتظر.