مصدر عسكري من غرفة العمليات لـ #المرصد : الضربات الجوية خلال الساعات الأخيرة ف

مصدر عسكري من غرفة العمليات لـ #المرصد : الضربات الجوية خلال الساعات الأخيرة في قاعدة معيتيقة الجوية تأتي ضمن العملية المستمرة حتى تحييد كافة الأصول العسكرية التركية الإستعمارية من مختلف أنحاء البلاد.