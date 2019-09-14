مصدر عسكري من غرفة العمليات لـ #المرصد : الضربات الجوية خلال الساعات الأخيرة ف

مصدر عسكري من غرفة العمليات لـ #المرصد : الضربات الجوية خلال الساعات الأخيرة في قاعدة معيتيقة الجوية تأتي ضمن العملية المستمرة حتى تحييد كافة الأصول العسكرية التركية الإستعمارية من مختلف أنحاء البلاد.
مصدر عسكري من غرفة العمليات لـ #المرصد : الضربات الجوية خلال الساعات الأخيرة في قاعدة معيتيقة الجوية تأتي ضمن العملية المستمرة حتى تحييد كافة الأصول العسكرية التركية الإستعمارية من مختلف أنحاء البلاد.
.انا غير مقتنع بهذا الكلام والا فكيف سافر باشاغا لتونس وكان يجب استهداف سيارته وهى فى المطار الذى يقع فى مرمى نسور الجو ويجب القصاص فورا للشهداء والا سيعتبر هذا قصور من قيادة الجيش ويجب استهداف اى قيادات للمليشيات فى اى مكان وكذلك الضباط الاتراك حتى لو كانوا فى مستشفى يجب تسويتها بالارض بعد تحذير الجميع ان اى هدف يتواجد فيه قيادات اجرامية هى هدف مشروع فاى عضوا بالجسد مصاب بالسرطان يتم بتره والتضحية بالعضو من اجل الحفاظ على باقى الجسد وهذا ما يجب ان يتم مع قيادات المليشيات يتم تدمير اى مكان يتواجدوا فيه
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