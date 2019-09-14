ليبيا_الآن| اهتمام أمريكي بوضع مفوضية الانتخابات الليبية . . . في إطار اهتم…

#ليبيا_الآن| اهتمام أمريكي بوضع مفوضية الانتخابات الليبية

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في إطار اهتمام السفارة الأمريكية بالمشهد السياسي الليبي التقى القائم بأعمال السفارة جوش هاريس رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح.

وتم اللقاء بحضور مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بليبيا جون بينيل، وتم خلاله مناقشة التحديات الحالية التي تواجه عمل مفوضية الانتخابات وسُبل حلحلتها.

كما تم التطرق إلى مسألة إيقاف القتال في محاور طرابلس من أجل تمهيد الطريق للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل وإجراء انتخابات على أساس دستوري.