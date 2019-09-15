ليبيا_الآن| مساعٍ لإجراء مهبط للطائرات في ترهونة . . . قامت لجنة مشكلة من م…

#ليبيا_الآن| مساعٍ لإجراء مهبط للطائرات في ترهونة

.

.

.

قامت لجنة مشكلة من مصلحة المطارات بالحكومة المؤقتة، السبت، بزيارة الموقع المزمع تنفيذه كمهبط للطائرات في مدينة ترهونة.

وقالت مصلحة المطار في بيان نشرته بصفحتها في “فيسبوك”، إن زيارة الوفد جاءت بتعليمات من رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل، حيث أكد المجلس التسييري ترهونة وأهالي المدينة للوفد توفير جميع الإمكانيات لبداية العمل بالمشروع.

ولفتت المصلحة إلى أن الوفد قام بالاتصال بالمكتب الهندسي الذي اعد تصاميم المهبط في السابق بعد أن تبين وجود بعض الأخطاء في تحديد الموقع من ناحية اتجاه الرياح، وتم أيضا التواصل مع مسؤول الأرصاد الجوية لتحديد الاتجاه الصحيح ووضع نقطة البداية لإعداد الخرائط الهندسية وإعداد مقايسة الأعمال بالصورة الصحيحة وإحالتها للهيئة العامة للمواصلات والنقل لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.