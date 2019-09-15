ليبيا_الآن| إجراءات جديدة مُرتقبة على الحدود الليبية التونسية . . . مرحلة ج…

#ليبيا_الآن| إجراءات جديدة مُرتقبة على الحدود الليبية التونسية

.

.

.

مرحلة جديدة ستشهدها الحدود الليبية التونسية من حيث التنظيم وتسيهل الإجراءات والتعاون بين البلدين، الخطوة المنتظرة قادتها مصلحة الجمارك الليبية والديوانة التونسية اللتان عقدتا اجتماعا مطولا خلال الأيام الماضية تم خلاله طرح العديد من القضايا المهمة بين البلدين.

الجمارك الليبية اقترحت على الجانب التونسي تمديد فترة السماح لدخول السيارات الليبية لمدة سنة بدل 3 أشهر على أن يتم ختم تجديد التجول في تونس في مراكز متعدد أخرى، ولا ضرورة لعودة مالك السيارة الليبي إلى منطقة راس جدير، بالإضافة إلى طلب زيادة جهاز سكنر جديد في معبر راس جدير لتسهيل مرور المواطنين الليبيين وزيادة عدد مكاتب ختم الجوازات من الجانب التونسي.