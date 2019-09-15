عاجل

#ليبيا_الآن| السراج لممثلي قطاع الرياضة:”نجحنا في إفشال الانقلاب” . . . التق…

تم النشر منذُ 12 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| السراج لممثلي قطاع الرياضة:”نجحنا في إفشال الانقلاب”
.
.
.
التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مساء أمس السبت في طرابلس بقيادات وفعاليات قطاع الشباب والرياضة في إطار جلسات التشاور مع فعاليات المجتمع الليبي-حسب ما أوردته إدارة التواصل والإعلام بالمجلس- بحضور النائب أحمد معيتيق، ورئيس هيئة الشباب والرياضة بشير القنطري.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي خلال الاجتماع بالدور الوطني للمؤسسات الرياضية خلال الأزمة الراهنة، في لم الشمل وتجاوز الفرقة، ومساهمة الرياضيين الفعالة في تأكيد وحدة البلاد وترابط أهلها.

وقال السراج إن الرياضة رسالة تؤكد على مفاهيم الانتماء، وثقافة المحبة والتسامح، وهي القادرة على استيعاب طاقات الشباب، وإن الأندية الرياضية تلعب دوراً حيوياً في المجتمع، كمنارات رياضية واجتماعية وثقافية، لكل ذلك فهو يعول على الرياضة للمساهمة في إصلاح ما أفسدته التوجهات السياسة العقيمة- حسب تعبيره.

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • المهم كل من حضر الجلسة من المكسحين رياضيا قبض كام دينار لكى يمسك نفسه من الضحك على هذا المتخلف عقليا بجدارة كلمة انقلاب تقال ضد من يحاولون ازاحة رئيس منتخب من الشعب بطريقة ديمقراطية وانت لم ينتخبك الشعب ومرفوض من مجلس نواب الشعب وحتى اتفاق الصخيرات انتهت صلاحياته ولا شرعية اصلا لك بعد انسحاب نصف اعضاء الرئاسى ولم يعد توافق شوية خوان عملاء لتركيا وقطر هم من استولوا على مؤسسات الدولة اما الجيش الوطنى الذى يسيطر على غالبية اراضى ليبيا فهو مكلف من القائد الاعلى للقوات المسلحة والمنتخب من نواب الشعب لتطهير البلاد من الارهاب واقسم على اخترام القانون وسيادة البلاد اما انت فلم تقسم على شئ مجرد خسيس وعميل وكلب لقطرائيل وراضع من بز موزه سموم الارهاب والغباء والعمالة للصهاينة وسيعلم الذين ظلموا اى منقلب سينقلبون .نهايتك سوداء فى مقلب زبالة مع سيالة

    رد