السراج لـ الفاعليات النسائية: لن نسمح أبداً بإعادة النظام الشمولي وحكم الفرد و

Women’s actors: we will never allow the restoration of inclusive order and the rule of the individual and family. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Women’s actors: we will never allow the restoration of inclusive order and the rule of the individual and family. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
من انت ياامعه لتسمح او لا تسمح انت لست حرا حتى فى تحركاتك ما انت الا ممسحة الاخوان
انظر فى المرآة تجد رأس حمار غبى وما تفعله من اغتصاب للسلطة دون اى شرعية تسميه حكم ايه حكم موزه فلا انت منتخب من الشعب ولا نلت ثقة الشعب وجئت على مركب للاحتلال الايطالى ليستخدموك عميلا لهم اما ماتسميه حكم الفرد فغامر بحياته وطرد الاحتلال الانجليزى والايطالى والامريكى واعاد بناء البلاد والحفاظ على سيادتها وانت ماذا فعلت سوى الخراب والدمار ياحمار واعدت الاحتلال الايطالى الذى استشهد عمر المختار من اجل اخراجه واعادت الاحتلال العثمانى واعدت الدواعش والقاعدة ليسفكوا الدماء وبنشروا الفوضى ليت القذافى يعود ليفتص منك
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