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السراج لـ الفاعليات النسائية: لن نسمح أبداً بإعادة النظام الشمولي وحكم الفرد و

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

السراج لـ الفاعليات النسائية: لن نسمح أبداً بإعادة النظام الشمولي وحكم الفرد والعائلة. #ليبيا #المرصد

Women’s actors: we will never allow the restoration of inclusive order and the rule of the individual and family. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • انظر فى المرآة تجد رأس حمار غبى وما تفعله من اغتصاب للسلطة دون اى شرعية تسميه حكم ايه حكم موزه فلا انت منتخب من الشعب ولا نلت ثقة الشعب وجئت على مركب للاحتلال الايطالى ليستخدموك عميلا لهم اما ماتسميه حكم الفرد فغامر بحياته وطرد الاحتلال الانجليزى والايطالى والامريكى واعاد بناء البلاد والحفاظ على سيادتها وانت ماذا فعلت سوى الخراب والدمار ياحمار واعدت الاحتلال الايطالى الذى استشهد عمر المختار من اجل اخراجه واعادت الاحتلال العثمانى واعدت الدواعش والقاعدة ليسفكوا الدماء وبنشروا الفوضى ليت القذافى يعود ليفتص منك

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