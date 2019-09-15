ليبيا_الآن| الجيش يشن هجوماً واسعاً على تمركزات الوفاق . . . يشهد محور الرم…

#ليبيا_الآن| الجيش يشن هجوماً واسعاً على تمركزات الوفاق

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يشهد محور الرملة اشتباكات عنيفة منذ ساعات الصباح الأولى، تزامنت مع اشتباكات أخرى متقطعة في محور طريق المطار بين قوات الجيش والوفاق.

وأكد اللواء 73 مشاة أن قوات الجيش الوطني تُحرز تقدماً كبيراً بمحور طريق المطار السواني وباتجاه طويشة، وأشار اللواء في بيان له، إلى أن قوات الجيش تتقدم نحو أهداف جديدة حددت من قبل غرفة عمليات المنطقة الغربية.

بدورها، أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش، أن كافة الوحدات شنّت هجوماً واسعاً على مواقع الوفاق، أسفر عن غنم عدد من الآليات والأسلحة.

وفي السياق ذاته، أعلن اللواء 106 مجحفل عن استهداف مواقع تمركز المجموعات التابعة للوفاق في 5 محاور.