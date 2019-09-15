ليبيا_الآن| ليبيا تمد الجزائر وتونس بالكهرباء . . . ما تزال محطة كهرباء غدا…

#ليبيا_الآن| ليبيا تمد الجزائر وتونس بالكهرباء

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ما تزال محطة كهرباء غدامس جهد (66 كيلو فولت)، تؤدي واجبها بإمداد الكهرباء لمناطق في ليبيا وخارجها بالشكل المطلوب.

وأنشئت هذه المحطة في مطلع الثمانينيات، وتعمل على تغطية وإمداد مدينة غدامس بالجهد الكهربائي القادم من الشبكة العامة للكهرباء، كما أن فيها خطوط إمداد خارجية أحدهما يمتد إلى الجزائر والآخر يغطي المناطق الحدودية في تونس، وهذا حسب الاتفاقيات المبرمة في السابق.

وباتت المحطة اليوم تعاني من نقص في عدد المناوبين القائمين على تشغيلها، كما أنها تفتقر لأجهزة الوقاية الحساسة القادرة على اكتشاف الأعطال سريعا والحد منها كزيادة الجهد واكتشاف أخطاء الوقاية.