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الرعيض: نتمسك بالإتفاق السياسي ومدنية الدولة وعدم دخول العسكريين في أي مفاوضات

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الرعيض: نتمسك بالإتفاق السياسي ومدنية الدولة وعدم دخول العسكريين في أي مفاوضات. #ليبيا #المرصد

The: we stick to the political and civil agreement of the state and the military not to enter into any negotiations. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • مرشحوا الخوان فى خبر كان الاعادة بين قيس سعيد ونبيل القروى المحبوس الذى لم يصوت فى الانتخابات وان شاء الله يهزموا شر هزيمة فى الانتخابات البرلمانية والشعب لم ينخدع فى تتح مورو وتجربة الاهطل مرسى فى مصر امامهم شكرا للشعب التونسى المتحضر الرافض للخوان المفلسين

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  • اتعلموا ياخوان من تونس استغل رئيس الوزراء منصبه لاعتقال مرشح فرصته قوية فى المنافسة وحرمه من الادلاء بصوته ومع ذلك دخل الاعادة ورسب مرشح الخوان وكل من تواطئ مع الخوان باى باى خوان توتس يا وكستكم عقبال تركيا

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