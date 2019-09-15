الرعيض: نتمسك بالإتفاق السياسي ومدنية الدولة وعدم دخول العسكريين في أي مفاوضات

The: we stick to the political and civil agreement of the state and the military not to enter into any negotiations. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
The: we stick to the political and civil agreement of the state and the military not to enter into any negotiations. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
مرشحوا الخوان فى خبر كان الاعادة بين قيس سعيد ونبيل القروى المحبوس الذى لم يصوت فى الانتخابات وان شاء الله يهزموا شر هزيمة فى الانتخابات البرلمانية والشعب لم ينخدع فى تتح مورو وتجربة الاهطل مرسى فى مصر امامهم شكرا للشعب التونسى المتحضر الرافض للخوان المفلسين
اتعلموا ياخوان من تونس استغل رئيس الوزراء منصبه لاعتقال مرشح فرصته قوية فى المنافسة وحرمه من الادلاء بصوته ومع ذلك دخل الاعادة ورسب مرشح الخوان وكل من تواطئ مع الخوان باى باى خوان توتس يا وكستكم عقبال تركيا
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