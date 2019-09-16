ليبيا_الآن| “المسماري”: تجهيز كل ما يلزم لمعركة تحرير طرابلس” . . . استعرض…

#ليبيا_الآن| “المسماري”: تجهيز كل ما يلزم لمعركة تحرير طرابلس”

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استعرض الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني اللواءُ أحمد المسماري في مؤتمره الصحفي -أمس الأحد- الموقف الميداني في طرابلس وعموم البلاد خلال الــ 72 ساعة الماضية.

وقال المسماري إن الأجهزة الأمنية ضبطت في نطاق منطقة الكفرة العسكرية عدد 47 مهاجراً غير قانوني تسللوا من السودان وبينهم شخص يمني طلب التوجه إلى طرابلس وأُحيل للتحقيق .

كما تحدث الناطق الرسمي عن تكليف آمر منطقة الكفرة بمهمةِ آمِر المنطقة العسكرية الحدودية الجنوبية الممتدة من الكفرة أقصى الجنوب الشرقي إلى غات أقصى الجنوب الغربي وسيكون تحت إشرافه تأمين الشريط الممتد من حدود ليبيا مع مصر والسودان مروراً بالحدود مع تشاد والنيجر وإلى الحدود الجزائرية .

وأكد المسماري سلامة الموقف في غرفة عمليات سرت الكبرى وأن المنطقة تحت الاستطلاع الدائم وحذر كل الصيادين من التجول في المنطقة الممتدة من العقيلة شرقاً حتى سلطان غرباً قرب سرت كي لا يكونوا هدفاً لسلاح الجو الذي يواصل استطلاعاته بالمنطقة.