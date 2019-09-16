عاجل

#ليبيا_الآن| تحصلت اليوم اللجنة الليبية على موافقة الحكومة الايطالية للبدء في تن…

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| تحصلت اليوم اللجنة الليبية على موافقة الحكومة الايطالية للبدء في تنفيذ مشروع الطريق الساحلي من راس جدير – مساعد، وقد تم تنفيذ المرحلة الأولى بين حدود ليبيا مع تونس ومصر الذي كانت ايطاليا قد تعهدت بتمويله وفقا #للإتفاقية الموقعة بين ليبيا وايطاليا و قد بلغت القيمة الاولى 963 مليون يورو وتمتد لمسافة 400 كم المرحلة الاولى من المشروع ستوفر نحو 2000 وظيفة محلية #لليبيين.




عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك