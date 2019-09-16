ليبيا_الآن| تحصلت اليوم اللجنة الليبية على موافقة الحكومة الايطالية للبدء في تن…

#ليبيا_الآن| تحصلت اليوم اللجنة الليبية على موافقة الحكومة الايطالية للبدء في تنفيذ مشروع الطريق الساحلي من راس جدير – مساعد، وقد تم تنفيذ المرحلة الأولى بين حدود ليبيا مع تونس ومصر الذي كانت ايطاليا قد تعهدت بتمويله وفقا #للإتفاقية الموقعة بين ليبيا وايطاليا و قد بلغت القيمة الاولى 963 مليون يورو وتمتد لمسافة 400 كم المرحلة الاولى من المشروع ستوفر نحو 2000 وظيفة محلية #لليبيين.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن| ارتفاع طفيف للعملات الأجنبية . . . أغلقت السوق السوداء للعملات …
تم النشر منذُ 31 دقيقة
#ليبيا_الآن| “المسماري”: تجهيز كل ما يلزم لمعركة تحرير طرابلس” . . . استعرض…
تم النشر منذُ 60 دقيقة
تم النشر منذُ ساعة واحدة
ضربات جوية تستهدف أهداف متحركة لمسلحي حكومة الوفاق على الأطراف الجنوبية لمدينة
تم النشر منذُ 6 ساعات
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
أضف تعليقـك