ليبيا_الآن| تحصلت اليوم اللجنة الليبية على موافقة الحكومة الايطالية للبدء في تن…

#ليبيا_الآن| تحصلت اليوم اللجنة الليبية على موافقة الحكومة الايطالية للبدء في تنفيذ مشروع الطريق الساحلي من راس جدير – مساعد، وقد تم تنفيذ المرحلة الأولى بين حدود ليبيا مع تونس ومصر الذي كانت ايطاليا قد تعهدت بتمويله وفقا #للإتفاقية الموقعة بين ليبيا وايطاليا و قد بلغت القيمة الاولى 963 مليون يورو وتمتد لمسافة 400 كم المرحلة الاولى من المشروع ستوفر نحو 2000 وظيفة محلية #لليبيين.