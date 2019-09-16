ليبيا_الآن| تقدمات للجيش .. واجتماعات للسراج بقياداته العسكرية . . . تجددت …

#ليبيا_الآن| تقدمات للجيش .. واجتماعات للسراج بقياداته العسكرية

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تجددت الاشتباكات بين قوات الجيش الوطني ومسلحي حكومة الوفاق واتسعت رقعتها من محيط محور الرملة لتشمل المناطق القريبة واشتباكات أخرى متقطعة في محور طريق المطار.

وأكد اللواء 73 مشاة أن قوات الجيش الوطني تُحرز تقدماً كبيراً بمحور طريق المطار السواني وباتجاه طويشة وأشار اللواء في بيان له، إلى أن قوات الجيش تتقدم نحو أهداف جديدة حددت من قبل غرفة عمليات المنطقة الغربية.

وجانب الميداني المشتعل على الارض أيضا أعلنت شعبة الإعلام الحربي أن كافة الوحدات شنّت هجوماً واسعاً أسفر عن غنم عدد من الآليات والأسلحة، وفي السياق ذاته أعلن اللواء 106 مجحفل عن استهداف مواقع تمركز المجموعات التابعة للوفاق في 5 محاور.