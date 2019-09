“رئيسي يجب أن يكون قريب من معاناة الشعب واحتياجاته ولم يخدم من قبل في السياسة لا في زمن بن علي ولا بعد الثورة”

هذا رأي أحد شباب تونس حول الإنتخابات

“my president must be close to the suffering of the people and his needs and never served in politics neither in the time of Ben Ali nor after the revolution”

This is the opinion of one of Tunisia’s youth about the election

