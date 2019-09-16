ليبياالآن| “أوشن فايكينغ” تبحر نحو ليبيا مجددا . . . تبعثرت أوراق ملف الهجر…

#ليبياالآن| “أوشن فايكينغ” تبحر نحو ليبيا مجددا

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تبعثرت أوراق ملف الهجرة غير القانونية بين أوروبا وإفريقيا، وقد دفعت أموال طائلة من دول كبرى من أجل إيجاد حلول لهذه الأزمة إلا أنها ما زالت تنشط في عديد الدول المطلة على المتوسط.

ودعت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في هذا الخصوص إلى تضامن دولي أكبر للسماح بتوزيع اللاجئين العالقين في ليبيا الذين يواجهون ظروفا صعبة في البلاد، حيث تم توزيع 4600 مهاجر في دول أخرى غير ليبيا وبلدانهم الأصلية منذ نوفمبر 2017 ونقل أكثر من 800 آخرين إلى إيطاليا و 456 إلى رومانيا و371 إلى دول أخرى بحسب أرقام المفوضية.