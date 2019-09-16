قصص حقيقية بأسماء وهمية #بودكاست #همّ_وراح برنامج يحكي أسراركم التي أتعبتكم تل…

قصص حقيقية بأسماء وهمية #بودكاست #همّ_وراح برنامج يحكي أسراركم التي أتعبتكم تلك التي لم تفصحوا عنها لأحد وربما تخافون حتى من الإعتراف بها أمام المرآة. تاج الدين، صوفيا، ياقوت. وغيرهم من الذين باحوا بأسرارهم استمعوا لقصصهم عبر هذا الرابط👇http://bit.ly/2JoIvY7
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