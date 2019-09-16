ليبيا_الآن| 88 عاما ولازال المختار مخلدا في ذاكرة التاريخ . . . قبل 88 عاما…

#ليبيا_الآن| 88 عاما ولازال المختار مخلدا في ذاكرة التاريخ

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قبل 88 عاما ترجل عمر المختار بعد عشرين عاما قضاها في قتال المحتل الإيطالي ليكتب التاريخ العربي والإسلامي اسم البطل الليبي بحروف من نور، ويصبح “شيخ الشهداء” أو “فارس الصحراء” مضرب الأمثال في المقاومة والفداء، ونبراسا يهتدي به من ساروا على دربه

قبل 88 عاما في مركز سلوق أعدم جنود الاحتلال الإيطالي شيخ الشهداء عمر المختار عن عمر يناهز واحد وسبعين عاما، ونال الليبيون حريتهم وظلوا أوفياء لأبطالهم وشهدائهم.

ولد عمر المختار بن عمر محمد فرحات ابريدان سنة 1862 ، في قرية تسمى زاوية جنزور على الساحل الشرقي لليبيا شمال قرية بئر الأشهب (برقة آنذاك) وينحدر من قبيلة المنفة إحدى أكبر قبائل الشرق الليبي.