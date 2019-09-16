ليبيا_الآن| الجيش الوطني: استهدافنا غرف الطائرات التركية في معيتيقة . . . ق…

#ليبيا_الآن| الجيش الوطني: استهدافنا غرف الطائرات التركية في معيتيقة

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قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة إن قوات الجيش الوطني استهدفت عبر ضربات جوية عدة مواقع للمجموعات المسلحة من بينها إحدى غرف العمليات التركية بقاعدة معيتيقة العسكرية.

وأشارت غرفة العمليات إلى أن الضربات أسفرت عن مقتل عدد من الضباط الأتراك لحظة خروجهم لاستبدال المجموعة المناوبة، مؤكدة وجود عدد من غرف العمليات وكمية من الطائرات المسيرة موزعة على مرافق القاعدة، واتهمت الغرفة دولة تركيا بدعمها للمجموعات المسلحة وقيامها بالعدوان السافر على الشعب الليبي، واصفة إياها بالدولة الإرهابية.