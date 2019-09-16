الجازوي: أتحدى عقيلة صالح بالوصول لنصاب يؤهله لإتخاذ قرار إسقاط عضوية النواب ف

Al-the: I challenge a valid husband to reach the right to decide to drop the membership of the deputies in #Tripoli. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Al-the: I challenge a valid husband to reach the right to decide to drop the membership of the deputies in #Tripoli. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
يا حمار اى تلميذ يغيب مدة كبيرة غن المدرسة يقوم ناظر المدرسة بفصله فكيف يظل نائب متغيب عن الجلسات وينهب اموال الشعب الليبى ومن حق رئيس مجلس النواب فصل المتغيبين وهذا حقه وعلى المتضرر اللجوء للقضاء وان كانت الشرعية الوحيدة فى البلاد هى للجيش الوطنى الذى حصل على تفويض من مجلس النواب بنصاب قانونى وقبل انتهاء مدة عمله الدستورية ولا يجوز الغاء تفويضه الا من مجلس النواب المنتخب القادم ومجلس النواب الحالى لتسيير اعمال ضرورية فقط واذا كان هذا الاهطل المتخلف عقليا يتحدث عن النصاب القانونى فلماذا حاول عدد محدود من النواب المتغيبين بطرابلس الغاء قرار تكليف القائد العام للجيش الذى صدر بنصاب قانونى فى طبرق واثبتوا بغباوتهم اعترافهم بشرعية الجيش الوطنى لان من يريد الغاء قرار معناه انه يعترف بصحته وهو يحاول الغاؤه بطريقة هزلية فاشلة
.منذ متى تحترمون النصاب القانونى لمجلس النواب الذى عين المشير خليفة حفتر قائد عاما للجيش الوطنى تحت قائد اعلى مدنى وهو هو رئيس مجلس النواب المنتخب من نواب الشعب بنصاب قانونى وفى حالة غياب الرئيس المنتخب يكون الرئيس المؤقت مثل الجزائر وتونس وعندما حاولتم ايها المتخلفون عقليا الغاء قرار مجلس النواب الصحيح بطريقة هزلية بغض النظر عن صحتها لكنها بعدد محدود جدا من النواب المنقطعين فاثبتتم بهذه المحاولة شرعية الجيش الوطنى بقيادة المشير خليفة حفتر اما السراج فنبت شيطانى لم يحصل علة ثقة مجلس النواب ولم يقسم اليمين على احترام القانون وسيادة البلاد لان من جاء به الاحتلال الايطالى على ظهر مركب ليعيد الاحتلال مرة اخرى الذى اعدم شيخ المجاهدين عمر المختار ياحمار عفوا غلطت فى حق الحمار عندما شبهت به هذا الخائن العميل بينما الحمار افيد منه انه صرصار ضار .
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