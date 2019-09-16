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الجازوي: أتحدى عقيلة صالح بالوصول لنصاب يؤهله لإتخاذ قرار إسقاط عضوية النواب ف

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الجازوي: أتحدى عقيلة صالح بالوصول لنصاب يؤهله لإتخاذ قرار إسقاط عضوية النواب في #طرابلس. #ليبيا #المرصد

Al-the: I challenge a valid husband to reach the right to decide to drop the membership of the deputies in #Tripoli. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • يا حمار اى تلميذ يغيب مدة كبيرة غن المدرسة يقوم ناظر المدرسة بفصله فكيف يظل نائب متغيب عن الجلسات وينهب اموال الشعب الليبى ومن حق رئيس مجلس النواب فصل المتغيبين وهذا حقه وعلى المتضرر اللجوء للقضاء وان كانت الشرعية الوحيدة فى البلاد هى للجيش الوطنى الذى حصل على تفويض من مجلس النواب بنصاب قانونى وقبل انتهاء مدة عمله الدستورية ولا يجوز الغاء تفويضه الا من مجلس النواب المنتخب القادم ومجلس النواب الحالى لتسيير اعمال ضرورية فقط واذا كان هذا الاهطل المتخلف عقليا يتحدث عن النصاب القانونى فلماذا حاول عدد محدود من النواب المتغيبين بطرابلس الغاء قرار تكليف القائد العام للجيش الذى صدر بنصاب قانونى فى طبرق واثبتوا بغباوتهم اعترافهم بشرعية الجيش الوطنى لان من يريد الغاء قرار معناه انه يعترف بصحته وهو يحاول الغاؤه بطريقة هزلية فاشلة

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  • .منذ متى تحترمون النصاب القانونى لمجلس النواب الذى عين المشير خليفة حفتر قائد عاما للجيش الوطنى تحت قائد اعلى مدنى وهو هو رئيس مجلس النواب المنتخب من نواب الشعب بنصاب قانونى وفى حالة غياب الرئيس المنتخب يكون الرئيس المؤقت مثل الجزائر وتونس وعندما حاولتم ايها المتخلفون عقليا الغاء قرار مجلس النواب الصحيح بطريقة هزلية بغض النظر عن صحتها لكنها بعدد محدود جدا من النواب المنقطعين فاثبتتم بهذه المحاولة شرعية الجيش الوطنى بقيادة المشير خليفة حفتر اما السراج فنبت شيطانى لم يحصل علة ثقة مجلس النواب ولم يقسم اليمين على احترام القانون وسيادة البلاد لان من جاء به الاحتلال الايطالى على ظهر مركب ليعيد الاحتلال مرة اخرى الذى اعدم شيخ المجاهدين عمر المختار ياحمار عفوا غلطت فى حق الحمار عندما شبهت به هذا الخائن العميل بينما الحمار افيد منه انه صرصار ضار .

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