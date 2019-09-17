ليبيا_الآن| حصر 1900 عائلة نازحة من مرزق إلى وادي عتبة . . . تستمر لجنة إدا…

#ليبيا_الآن| حصر 1900 عائلة نازحة من مرزق إلى وادي عتبة

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تستمر لجنة إدارة أزمة النازحين من مدينة مرزق في وادي عتبة في عملها بالاهتمام بما يحتاجه النازحون في المدينة وحصر أعدادهم التي وصلت إلى نحو 1900 عائلة موزعين على مناطق المنكوسة والسبيطات.

وتعمل إدارة اللجنة على إيواء العائلات في منازل المواطنين إضافة لفتح خمس مدارس وزاويتين قرآنيتين لإيواء النازحين، وتعمل على حصر الأعداد الذي لا يوجد إحصاء دقيق لهم، وتوفير ما أمكن من المساعدات العينية والمادية بعد استجابة عدد من الجهات الدولية والمحلية المهتمة بالأمر.

وتعاني البلدية من انعدام البنية التحتية وعدم مقدرتها لاحتواء هذه الأزمات وعدم وجود أماكن مخصصة لإيواء واستيعاب النازحين ما استدعى القطاعات المحلية الخاصة والعامة ببذل مجهودات أكبر لتقديم أفضل الخدمات لهم لتفادي حدوث أي تقصير تجاه النازحين.