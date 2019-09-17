كرموس: على المجلس الرئاسي طلب الدعم من الدول التي ترغب في مكافحة الارهاب. #ليب

Krmws: the presidential council must request the support of states that wish to fight terrorism. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Krmws: the presidential council must request the support of states that wish to fight terrorism. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
اه ياحمار يا حمار على اساس ان مليشيات الوفاق من صلاح بادى والبقرة وغنيوة ومهربى البشر وللدواعش والاخوان والمدعومين من راس الارهاب العالمى فى تركيا وقطر بيحابوا الارهاب انت مبلبع كام حباية هلوثة جعلت فى كوكب ثانى انصحك تتعالج من الادمان وبعدها تدخل تكمل علاج فى قرقارش
أضف تعليقـك