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كرموس: على المجلس الرئاسي طلب الدعم من الدول التي ترغب في مكافحة الارهاب. #ليب

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

كرموس: على المجلس الرئاسي طلب الدعم من الدول التي ترغب في مكافحة الارهاب. #ليبيا #المرصد

Krmws: the presidential council must request the support of states that wish to fight terrorism. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • اه ياحمار يا حمار على اساس ان مليشيات الوفاق من صلاح بادى والبقرة وغنيوة ومهربى البشر وللدواعش والاخوان والمدعومين من راس الارهاب العالمى فى تركيا وقطر بيحابوا الارهاب انت مبلبع كام حباية هلوثة جعلت فى كوكب ثانى انصحك تتعالج من الادمان وبعدها تدخل تكمل علاج فى قرقارش

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