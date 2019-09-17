عاجل

سلسلة ضربات جوية مستمرة تستهدف مواقع لمسلحي الوفاق في أنحاء مختلفة من جنوب الع

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

سلسلة ضربات جوية مستمرة تستهدف مواقع لمسلحي الوفاق في أنحاء مختلفة من جنوب العاصمة طرابلس.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • .تحية لنسور الجو لدورهم البطولى فى التصدى للاعتداء التركى وتلقين كلابهم الضالة درسا قاسيا ليرى قنونو فوق راسه فى مصراطة سلاح الجو الحقيقى طائرات مقاتلة شرسة وليس شوية ذباب طائر من مصانع زوج بنت اردوغان غالى على الفاضى وتم سحقه مع محطات تشغيله وضاعت الاموال التى انفقت على هذا الذباب من دم الشعب الليبى وثروته

    رد