سلسلة ضربات جوية مستمرة تستهدف مواقع لمسلحي الوفاق في أنحاء مختلفة من جنوب الع

سلسلة ضربات جوية مستمرة تستهدف مواقع لمسلحي الوفاق في أنحاء مختلفة من جنوب العاصمة طرابلس.
سلسلة ضربات جوية مستمرة تستهدف مواقع لمسلحي الوفاق في أنحاء مختلفة من جنوب العاصمة طرابلس.
.تحية لنسور الجو لدورهم البطولى فى التصدى للاعتداء التركى وتلقين كلابهم الضالة درسا قاسيا ليرى قنونو فوق راسه فى مصراطة سلاح الجو الحقيقى طائرات مقاتلة شرسة وليس شوية ذباب طائر من مصانع زوج بنت اردوغان غالى على الفاضى وتم سحقه مع محطات تشغيله وضاعت الاموال التى انفقت على هذا الذباب من دم الشعب الليبى وثروته
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