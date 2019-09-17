ضربة جوية تستهدف موقعاً شرق الكلية الجوية #مصراتة . #ليبيا #المرصد An Air S

An Air Strike targeting the location east of the air college #misrata. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
An Air Strike targeting the location east of the air college #misrata. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
تحية لنسور الجو لدورهم البطولى فى التصدى للاعتداء التركى وتلقين كلابهم الضالة درسا قاسيا ليرى قنونو فوق راسه فى مصراطة سلاح الجو الحقيقى طائرات مقاتلة شرسة وليس شوية ذباب طائر من مصانع زوج بنت اردوغان غالى على الفاضى وتم سحقه مع محطات تشغيله وضاعت الاموال التى انفقت على هذا الذباب من دم الشعب الليبى وثروته
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