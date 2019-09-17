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ضربة جوية تستهدف موقعاً شرق الكلية الجوية #مصراتة . #ليبيا #المرصد An Air S

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

ضربة جوية تستهدف موقعاً شرق الكلية الجوية #مصراتة . #ليبيا #المرصد

An Air Strike targeting the location east of the air college #misrata. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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