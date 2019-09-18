#ليبيا_الآن| طيران الجيش الوطني يقصف أهدافا بمصراتة
.
.
.
سلاح الجو التابع للجيش الوطني يقصف أهدافا بمحيط الكلية الجوية في مصراتة في الساعات الأولى من صباح اليوم
#ليبيا_الآن| طيران الجيش الوطني يقصف أهدافا بمصراتة
.
.
.
سلاح الجو التابع للجيش الوطني يقصف أهدافا بمحيط الكلية الجوية في مصراتة في الساعات الأولى من صباح اليوم
الله ينصر الجيش الوطني الذي يعرفه كل الليبيين انه صِمَام الأمان ولكن ياخسارة للذين غرتهم الحياة الدنيا واهتموا بمصالحهم وبطونهم ونسوا مصلحة الوطن وهم يتلون الكتاب . قولوا لي عبدالحكيم بلحاج ليس لديك مكان في ليبيا يا عدو يا متطرف .المهم لابد من تكثيف الضرب على مصراته حتى يتوقفوا عن الدفاع عن الملشيات في طرابلس وإذا فعلوا ذلك فهم اخوة لنا وفِي حاجة ماسة لهم في بناء الوطن ، اللهم اصلح حالنا ، هدفنا هو استقرار ليبيا وليس من يحكم ليبيا وسوف لايكون حكم العسكر الذي تروجوا له لكن جيش وشرطة ودولة مدنية ان شاء الله
أضف تعليقـك