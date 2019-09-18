ليبيا_الآن| طيران الجيش الوطني يقصف أهدافا بمصراتة . . . سلاح الجو التابع…

#ليبيا_الآن| طيران الجيش الوطني يقصف أهدافا بمصراتة

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سلاح الجو التابع للجيش الوطني يقصف أهدافا بمحيط الكلية الجوية في مصراتة في الساعات الأولى من صباح اليوم